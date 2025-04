Borsa | europee tentano rimbalzo Francoforte +11% e Parigi +16%

europee, che tentano il rimbalzo dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, in scia ai dazi varati dall’amministrazione Trump. Per Francoforte è +1,17% in avvio, per Parigi +1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%). Milano apre a +1,24%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%). Lapresse.it - Borsa: europee tentano rimbalzo, Francoforte +1,1% e Parigi +1,6% Leggi su Lapresse.it Milano, 8 apr. (LaPresse) – Apertura positiva per le principali Borse, cheildopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, in scia ai dazi varati dall’amministrazione Trump. Perè +1,17% in avvio, per+1,66%, bene anche Londra (+1,25%) e Madrid (+0,57%). Milano apre a +1,24%, segno più anche per Zurigo (+1,67%) e Amsterdam (+1,58%).

