Borsa di Hong Kong rimbalza | Hang Seng in positivo nonostante tensioni Cina-USA

Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo all'indomani del tracollo del 13,22%, la peggiore perdita dal 1997, e apre la seduta in territorio positivo a dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e dei rischi di recessione globale: l'indice Hang Seng segna un guadagno del 2,06%, a 20.236,79 punti. Pechino non accetterà mai la "natura ricattatoria" degli Usa e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump "un errore su un altro errore": un portavoce del ministero del Commercio cinese assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino "lotterà fino alla fine". Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% oggi se la Cina non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti. Quotidiano.net - Borsa di Hong Kong rimbalza: Hang Seng in positivo nonostante tensioni Cina-USA Leggi su Quotidiano.net Laditenta il rimbalzo all'indomani del tracollo del 13,22%, la peggiore perdita dal 1997, e apre la seduta in territorioa dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale trae Stati Uniti e dei rischi di recessione globale: l'indicesegna un guadagno del 2,06%, a 20.236,79 punti. Pechino non accetterà mai la "natura ricattatoria" degli Usa e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump "un errore su un altro errore": un portavoce del ministero del Commercio cinese assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino "lotterà fino alla fine". Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% oggi se lanon ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti.

Borsa, Hong Kong tenta il rimbalzo e apre a +2,06%. La Borsa di Tokyo tenta il rimbalzo e guadagna oltre il 5%, Seul +2%. Borse, prove di rimbalzo alla vigilia dei dazi. Borse in rimbalzo, ma con nervi a fior di pelle in attesa dei dazi di Trump. Piazza Affari archivia il trim.... Le Borse di oggi 10 ottobre, i listini cinesi tentano il rimbalzo. Tokyo e petrolio in rialzo. Le Borse europee aprono deboli. Cina: la borsa rimbalza dopo una partenza debole. Quale è stato il ruolo delle autorità e di Hong Kong?. Ne parlano su altre fonti

Borsa, Hong Kong tenta il rimbalzo e apre a +2,06% - La Borsa di Hong Kong tenta il rimbalzo all'indomani del tracollo del 13,22%, la peggiore perdita dal 1997, e apre la seduta in territorio positivo a dispetto dei nuovi venti di guerra commerciale tra ... (ansa.it)

La borsa di Hong Kong perde oltre il 12%, il crollo peggiore degli ultimi 16 anni - La Borsa di Hong Kong perde oltre il 12% quando mancano meno di due ore alla chiusura, nel giorno peggiore per l’indice Hang Seng in più di 16 anni, mentre ... (msn.com)

Dazi, crollano le borse asiatiche: Hong Kong chiude -13,22. Borse europee in profondo rosso, Milano giù - Roma, 7 apr. (askanews) – Crollano le borse asiatiche per effetto dei dazi imposti dagli Usa, in particolare quelle cinesi alla ripresa degli scambi dopo la chiusura per festività. L’Hang Seng di Hong ... (askanews.it)