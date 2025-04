Ilgiorno.it - Bormio celebra la Pasqua tra tradizione e rinascita: i Pasquali e il Giardino del Tempo

Leggi su Ilgiorno.it

si prepara are lacon la storica sfilata deili, tra carri e costumi tipici. E una novità, ildelal Museo Civico. Domenica 20 aprile si rinnova il legame con lae per le vie del centro storico sfileranno le portantine allegoriche a tema religioso, realizzate con passione dai giovani dei reparti, portate a spalla dagli uomini e accompagnate da donne e bambini in abiti tradizionali. Ma con uno sguardo al futuro, quest'anno la città si arricchisce di un luogo speciale: ildel, all’interno del Palazzo De Simoni. Un progetto di valorizzazione promosso da Braulio, l'amaro invecchiato in botte nato 150 anni fa nel cuore di, dal Comune die dal Parco Nazionale dello Stelvio, che offre una nuova prospettiva sul patrimonio naturale e culturale del territorio.