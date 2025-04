Boom di crociere in Italia | Napoli consolida la sua posizione tra i porti leader

Italia supererà i 15 milioni di passeggeri confermando il trend di crescita previsto nel 2025 con 14 milioni e 800 mila ospiti a bordo attesi, in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Sono i numeri emersi al Seatrade Cruise Global di Miami dalla presentazione dell'ultimo report dell'agenzia genovese Cemar Agency Network, che prevede inoltre in Italia nel 2025 un incremento delle toccate navi, che raggiungeranno quota 5.482, +6,76% rispetto al 2024, con ben 179 unità che solcheranno le acque Italiane in rappresentanza di 57 compagnie di navigazione. I porti Italiani interessati dal traffico crocieristico saranno 74. Il primato è ancora di Civitavecchia, che raggiungerà 3,53 milioni di passeggeri, seguita da Napoli con 1,9 milioni e Genova con 1,7 milioni.

