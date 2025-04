Boom della robotica l’Italia rischia di restare senza chirurghi | allarme dal congresso che si apre a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

“La chirurgia sta facendo passi da gigante anche grazie alle nuove tecnologie ma a breve in Italiamo dipiù. Oggi purtroppo i giovani si stanno allontanando da questa specializzazione, al punto che l’ultimo dato nazionale riporta un 50% di posti lasciati vuoti dai neolaureati e un tasso di abbandono dopo il primo anno del 20%, con picchi preoccupanti in alcune sedi, dove nessun laureato si è iscritto al percorso formativospecializzazione in chirurgia”. Il grido d’lo lanciano dai vertici deiitaliani, accademici e ospedalieri: Ludovico Docimo, direttoreScuola di Medicina e Chirurgia dell’UniversitàCampania “Luigi Vanvitelli” e presidente elettoSocietà Italiana di Chirurgia, e Vincenzo Bottino, direttore generale dell’Ospedale Evangelico Betania e presidente dell’AssociazioneOspedalieri Italiani.