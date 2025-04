.com - Boom Boom: quando il lusso fa rumore

Life&People.it “Ilnon è mai stato così rumoroso”. Un’affermazione che suona come uno schiaffo, un risveglio brusco dal torpore di un’eleganza sussurrata. Perché oggi, più che mai, ilnon si nasconde, non si mimetizza, ma grida a pieni polmoni la sua opulenza. Benvenuti nell’era “”, un’estetica che riporta in auge lo sfarzo ostentato degli anni ’80,il denaro si faceva vedere e sentire.Definizione dell’estetica: contouring, capelli “expensive” e gioielli vistosiMa cosa significa esattamente “”? Immaginate un mix esplosivo di contouring marcato, capelli “expensive” che sfidano la gravità, gioielli vistosi che riflettono la luce come riflettori e abiti che urlano “potere”. Pensate ai coniugi Trump, icone di un’epoca in cui l’eccesso era la norma, e avrete un’idea chiara di ciò che stiamo parlando.