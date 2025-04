Zonawrestling.net - Booker T: “Austin vs. Hart non è da Hall of Fame”

T ha recentemente contestato l’idea della WWE di dare un anello della WWEofa determinati match.Durante l’ultimo episodio del podcastof(via 411Mania),T ha parlato sul fatto che la WWE inizierà a inserire alcuni incontri (chiamati “Immortal Moments”) nella suaof. Il primo incontro sarà l’iconico match di WrestleMania 13 tra Stevee Bret.Sebbene aT piaccia l’idea di commemorare le cose, non gli piace l’idea che gli incontri della WWE abbiano lo stesso fascino di una vera e propriaof.“ Questa non è davvero unaof”, ha dettoT. “È un match. Non dovresti ricevere un anello per questo. È un incontro, si riceve una targa o qualcosa del genere. Non si riceve un anello per questo. Siamo realisti.