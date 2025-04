Bonus casa rischio truffa | arrivano le lettere di Poste Italiane

Poste Italiane ha avviato un’operazione antifrode volta a scoprire eventuali truffe perpetrate dai cittadini nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 in relazione ai crediti acquistati collegati ai vari Bonus casa (compreso il SupeBonus). Entrando più nel dettaglio, chi nel periodo indicato ha venduto Bonus a Poste sta ricevendo in questi giorni un’intimidazione ad adempiere nella quale si richiede di fornire tutta la documentazione dei crediti d’imposta che sono stati ceduti in quel periodo.Le lettere di Poste Italiane sui Bonus casaCosì come riferito dal Sole24Ore, Poste Italiane ha avviato la propria operazione antifrode dopo le richieste di chiarimenti sui crediti d’imposta presenti nel proprio portafoglio pervenute dalle autorità prePoste.Per comprendere al meglio tale aspetto è necessario tornare al febbraio del 2023 quando, per decreto, venne limitata la possibilità di cedere il credito dei Bonus edilizi a soggetti terzi. Quifinanza.it - Bonus casa, rischio truffa: arrivano le lettere di Poste Italiane Leggi su Quifinanza.it ha avviato un’operazione antifrode volta a scoprire eventuali truffe perpetrate dai cittadini nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022 in relazione ai crediti acquistati collegati ai vari(compreso il Supe). Entrando più nel dettaglio, chi nel periodo indicato ha vendutosta ricevendo in questi giorni un’intimidazione ad adempiere nella quale si richiede di fornire tutta la documentazione dei crediti d’imposta che sono stati ceduti in quel periodo.LedisuiCosì come riferito dal Sole24Ore,ha avviato la propria operazione antifrode dopo le richieste di chiarimenti sui crediti d’imposta presenti nel proprio portafoglio pervenute dalle autorità pre.Per comprendere al meglio tale aspetto è necessario tornare al febbraio del 2023 quando, per decreto, venne limitata la possibilità di cedere il credito deiedilizi a soggetti terzi.

Bonus casa, le lettere di Poste Italiane contro le truffe: ecco come comportarsi. Casa Zero, niente risarcimento ai privati: l'inchiesta è archiviata. Superbonus, per la sospetta truffa gli accusatori di Casa Zero contro la Procura: «L'inchiesta non deve essere. Superbonus 110%, truffa e sequestro preventivo per il frazionamento fittizio. Il Lato Oscuro del Bonus 110%: Truffe, Lavori Sospesi e Condomini Disperati. Comprare casa con 100 euro: non è una truffa ma ci sono rischi da considerare. Ne parlano su altre fonti

Bonus, maxi truffa da 8 milioni in Puglia: lavori su immobili inesistenti, 16 indagati - Maxi truffa in Puglia sui crediti d'imposta finanziati da risorse statali per lavori edilizi mai effettuati: un raggiro con i Bonus è stato scoperto dalla Guardia di ... (msn.com)

Bonus edilizi, truffa a Palmi. Un arresto e un sequestro per un milione e seicentomila euro - Bonus “facciate” e “ristrutturazioni ... agli arresti domiciliari per truffa aggravata, sostituzione di persona, fabbricazione e possesso di documenti falsi. Secondo la Guardia di Finanza ... (rainews.it)

Palmi, “bonus edilizi”: imprenditore arrestato per truffa - Un sistema articolato di frode, realizzato attraverso i “bonus edilizi”, è stato scoperto ... è finito agli arresti domiciliari per truffa aggravata, sostituzione di persona, fabbricazione ... (giornaledicalabria.it)