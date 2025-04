Inter-news.it - Bonan: «L’Inter pensa a stasera da 3 partite! Le 2 assenze pesano»

dice la sua su Bayern Monaco-Inter, sottolineando anche duepesantissime per quanto riguarda i nerazzurri.PENSIERO FISSO – Alessandro, ospite negli studi di Sky Sport 24, si esprime in questo modo sulla partita di questa sera tra Bayern Monaco e Inter: «Non è favorita, ma sono alla pari. Il Bayern è una grande squadra, così come. Ultimamente, e mi riferisco alle ultime tre, ha cominciato are a questa partita staccando la spina un po’ qua e un po’ là. Ma non vedo nessuna favorita. Mi aspetto una continuità di concentrazione nella stessa partita. Col Parmasubisce due gol in nove minuti nella ripresa, ma nel primo tempo aveva già rischiato due volte. Quindi aveva un po’ la testa da un’altra parte esi ritroverà lì con quella testa: cioè all’Allianz Arena».