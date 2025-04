Sport.quotidiano.net - Bologna, rimonta di cuore e istinto: Ndoye segna ancora contro il Napoli

D’, impeto e. Altradel, questa volta non vincente. Utile però a difendere il quarto posto in solitaria. Altro gol di Dan, che non si ferma più: ottavo sigillo stagionale e questo è bellissimo, di tacco, sul cross basso di Odgaard: "Potevo prenderla solo così, la palla. Di tacco, è stato un gesto di, è venuto fuori un bel gol, sono contento". Gol bellissimo di, ma pure di testa. Frutto di una variazione che nel primo tempo non si è mai vista e che nella ripresa ha mandato all’aria i piani del: con Odgaard a svariare e, che faticava a trovare spazi con Di Lorenzo, a tagliare e fare a fetta la difesa dele testa. Ma pure impeto di unarrembante, in un Dall’Ara sempre più fortino. Dopo sei vittorie consecutive casalinghe, arriva un pareggio che vale tanto e che conferma una volta di più come ildi Vincenzo Italiano non molli mai e trovi le chiavi per entrare anche nelle partite più sofferte.