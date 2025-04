Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli: Skorupski si infortuna, Ndoye salva il pareggio

Leggi su Sport.quotidiano.net

6 La sua partita dura appena 24 minuti: il tempo di arrendersi all’incursione micidiale di Anguissa su cui si procura il guaio muscolare che lo costringe ad abbandonare la gara. Holm 6,5 Comincia al galoppo neutralizzando per due volte Neres. Prima dell’intervallo manda in porta Politano. Nel finale indovima una formidabile ‘frustata’ di testa ma Scuffet gli nega il gol. Partita in crescendo. Beukema 7 Un po’ timido all’inizio, giganteggia nella ripresa quando mette la museruola a Lukaku. Lucumi 6 Lukaku nel primo tempo lo sovrasta, anche al 18’ quando Anguissa firma l’1-0. La riscossa nella ripresa quando il colombiano non sbaglia una giocata. Miranda 7 Tenta il placcaggio in extremis su Anguissa, ma non gli riesce. La genialata della palla per Odgaard che vale l’1-1 diè un pezzo d’autore.