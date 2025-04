Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli, Italiano: "Ottimo pareggio, ma con un rimpianto"

, 7 aprile 2025 - L'assist per accorciare sull'Inter lo aveva offerto il Parma, ma il, come già successo varie volte in stagione, dura un tempo: Anguissa apre le marcature e Ndoye le chiude, regalando alun punto meritato che pesa parecchio nella bagarre Champions League. Le dichiarazioni diDopo un primo tempo di sofferenza, i rossoblù hanno a lungo anche sognato qualcosa di più, come affermato a chiare lettere da Vincenzo. "Peccato per l'occasione di Castro, che poteva valere tre punti e che avrebbe dato il giusto premio al nostro secondo tempo: con una maggiore reattività la poteva buttare dentro. Comunque, nella frazione iniziale hanno giocato meglio loro, ma nella ripresa siamo stati grandiosi". Per il tecnico siciliano, dunque, nonostante tutto il bicchiere è mezzo pieno.