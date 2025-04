Calcionews24.com - Bologna-Napoli, i Top e Flop di Conte: Anguissa imperiale ma solo per un tempo, Neres viene messo sotto da Holm

Leggi su Calcionews24.com

Tutti i voti ed i giudizi ai calciatori deldi Antoniodopo il pareggio per 1-1 sul campo del. Tutti i dettagli «Per la serie “lo chiamavano Bulldozer”: s’invola in solitaria spazzando via di fisico gli avversari e deposita l’1-0. Ammonito, niente Empoli». É questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport .