Sport.quotidiano.net - Bologna-Napoli 1-1: Ndoye salva i rossoblù, Italiano furioso

Il tacco dici sussurra che il mondo potrebbe essere un posto bellissimo: l’errore di Castro ci ricorda perché in fondo non lo sia. Vi immaginate se Santi fosse riuscito a spingere in porta quel pallone al novantesimo? Ilterzo, con l’Inter capolista distante appena nove punti: vi rendete conto? Ma la realtà a cui ci riporta l’uno a uno contro ilè comunque il più favoloso degli scenari possibili. Isi tolgono di dosso la Juventus, tornano quarti in solitaria a quota 57 e domenica andranno a Bergamo con il fiato sul collo dell’Atalanta, lì ad appena un punticino. Eggià, è la squadra di Gasperini a doversi preoccupare, dopo questo monday night. Soprattutto se i bergamaschi hanno visto l’espressione furiosa con cui Vincenzoal fischio finale di Massa lasciava il campo (con tanto di pallone scagliato in tribuna a mo’ di sfogo).