Bologna-Napoli-1-1 l’intervallo per noi è tipo effetto tisana al valeriana in una Spa termale

-1-1,per noi èalin una SpaLa grandezza di questa annata è riuscire a lottare per lo Scudetto, giocando solo un tempo.Altro che una partita a settimana, qui il fiato sembra corto al quarantacinquesimo.Pronti via mancano Meret e Buongiorno. Loro pressano noi aspettiamo il momento giusto.Big Rom apre il varco al bulldozer che strappa per cinquanta metri in sei secondi fino ad entrare in porta con il pallone.Zero aduno al primo sguardo.Colpiti ma non affondati. Prima Neres ignora Lukaku, poi Ravaglia su McTom. Lo zero a due sembra questione di attimi, ma gli attimi sono fugaci illusioni di felicità, spesso restano fedeli ai fegati fracidi.Fine primo tempoSintesi: Loro costruiscono noi edifichiamo. Se riusciamo a non addormentatarci possiamo portarla a casa a folle.