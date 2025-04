Napolipiu.com - Bologna-Napoli 1-1. Gli Highlights

1-1. Gli">Dal suo box in tribuna stampa, Antonio Conte ha sofferto e vissuto ogni emozione della sfida del Dall’Ara accanto al fratello Gianluca. Come riporta Fabio Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport, le telecamere hanno catturato espressioni eloquenti del tecnico azzurro, assente dalla panchina per squalifica e sostituito da Cristian Stellini.«Abbiamo fatto un ottimo primo tempo», ha spiegato Stellini, sottolineando l’approccio aggressivo e intenso con cui ilaveva preparato la partita. «Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo, pensando più a difendere che a giocare. Quando perdiamo il ritmo facciamo fatica a riprenderlo, su questo dobbiamo crescere».Lo 0-1 sfumato nella ripresa pesa, ma ilrimane a -3 dall’Inter e con un calendario più favorevole: da qui alla fine affronterà Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari.