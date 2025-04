Bologna-Napoli 1-1 | azzurri a -3 dall’Inter capolista

Napoli non sfrutta il mezzo passo falso dell'Inter a Parma non andando oltre ad un pareggio per 1-1 a Bologna nel posticipo del lunedì della 31/a giornata di Serie A e restando a 3 punti dai nerazzurri capolisti a 7 giornata dalla fine del campionato. Nel primo tempo meglio gli azzurri che passano con Anguissa al 18?, nella ripresa crescono i padroni di casa che trovano il meritato pari con Ndoye al 19?. I partenopei salgono a quota 65 in classifica, mentre i felsinei sono quarti con 57 punti, uno in meno dell'Atalanta e uno in più della Juventus. Avvio di partita molto tattico con le due squadre che non lasciano spazi. Al 9? ci prova Orsolini direttamente da calcio d'angolo con Scuffet che devia oltre la traversa. Al 12? contropiede degli ospiti con palla da Lukaku a Neres, inserimento di McTominay ma il brasiliano non lo vede e l'occasione sfuma.

