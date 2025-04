Juventusnews24.com - Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dueper il big match: tutti i dettagli e ilDue infortuni pesanti per ildi, rivale diretta dellaper la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per lalain programma nella prima settimana di maggio.– «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: unadi basso grado dell’adduttore destro, e unadi basso grado del retto femorale destro».Leggi suntusnews24.com