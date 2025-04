Bologna in ansia per le condizioni di Skorupski | ecco come sta

Bologna, 8 aprile 2025 – Solo un giorno di riposo per i rossoblù di Vincenzo Italiano che dopo aver pareggiato con il Napoli al Dall'Ara, andando anche vicino alla vittoria nei minuti finale dopo un secondo tempo dominato, torneranno al lavoro mercoledì per preparare il lunch match di domenica prossima contro l'Atalanta. Gli orobici sono diretti concorrenti per il terzo posto e dopo aver rosicchiato un punticino, la sfida del Gewiss Stadium sarà quanto mai importante per cercare di guadagnare un'ulteriore posizione nella lotta per uno slot Champions League. ansia per Skorupski Alla ripresa il Bologna dovrà fare i conti però con l'infermeria, con il fastidio muscolare di Lewis Ferguson ma anche e soprattutto con l'infortunio di Lukasz Skorupski, uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli dopo il gol subito da Anguissa.

