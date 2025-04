Ilrestodelcarlino.it - Bologna, affitti alle stelle: 813 euro al mese di media

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 8 aprile 2025 – Gliaumentano ancora. Nel 2024 la crescita delle locazioni è del 5,2%. Non solo, sale la domanda ma cala l’offerta. La diminuzione di quest’ultima è dovuta a una limitata disponibilità di immobili in affitto, quelli vuoti sono circa 4,5 milioni a livello nazionale, di cui 18mila sotto le Due Torri. Questo è il riassunto del mercato bolognese delle locazioni, dettato dalla seconda edizione dell’Osservatorio, condotto da Nomisma per conto di Crif e in collaborazione con Confabitare. Il report offre una visione dettagliata sulle dinamiche, tendenze e sfide future sul tema casa. Un mercato ingessato, all’interno del quale avviene spesso una sorta di ‘rissa’ tra le esigenze dei locatari e quelle dei locatori. Siccome l’offerta non compensa la domanda, i canoni non fanno che aumentare.