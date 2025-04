Lopinionista.it - Boldrini, solidarietà a Stefania Proietti: “Non sei sola!”

Leggi su Lopinionista.it

Laura– foto di Marco SpartàROMA – “Insulti sessisti, minacce, meme volgari: una tempesta social si è scatenata contro la presidente dell’Umbria. Perché se c’è una donna al vertice, allora la politica non esiste più: esistono solo il sessismo e la violenza. Fa bene la presidente ad annunciare le denunce contro chi, in questi giorni, si è scagliato contro di lei con un odio che, purtroppo, conosciamo bene da molti anni. Se pensano di fermare le donne in questo modo, si sbagliano di grosso: continueremo a fare politica, a impegnarci in ogni ambito, a ricoprire ruoli di vertice e di responsabilità ovunque. E denunceremo perché l’odio non può restare mai impunito. Tutta la mia: non sei”.Così sui suoi canali social la parlamentare del Pd Laura, ex presidente della Camera dei Deputati.