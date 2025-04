Sport.periodicodaily.com - Bodo Glimt-Lazio: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2024/2025. Trasferta difficile per i biancocelesti che sbarcano in Norvegia dove non sarà facile strappare un risultato positivo. Bodesi giocherà giovedì 10 aprile 2025 alle ore 18.45 presso l’Aspmyra Stadion.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi hanno superato agli ottavi l’Olympiakos, detentore della Conference League, e vogliono proseguire nel loro cammino di questa competizione contro una delle favorite alla vittoria finale. La squadra di Knutsen è reduce da due vittorie consecutive in campionato dove comandano la classifica.I biancocelesti sono reduci dalla vittoria di Bergamo contro l’Atalanta che li tiene ancora in corsa per la Champions League. Adesso però la squadra di Baroni vuole concentrarsi su questo appuntamento europeo e, dopo aver eliminato il Viktoria Plzen agli ottavi, vuole ripetersi anche ai quarti.