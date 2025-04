Ilfattoquotidiano.it - Bocciato l’emendamento Cantù che nega la copertura dell’assistenza ai non autosufficienti più gravi

“Si sono appena concluse le votazioni dei pareri sul disegno di legge sulle prestazioni sanitarie in Commissione Bilancio al Senato e registriamo una mezza retromarcia del governo. È stato infatti dato pareretivo aldella leghistache avrebbe fatto ricadere i costi socio-assistenziali dei pazienti delle Rsa sulle spalle di famiglie ed enti locali“. Lo ha fatto sapere la senatrice Elisa Pirro, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio al Senato, ricordando l’attenzione del M5S per la delicata questione che riguarda le spese di assistenza ai malati nonpiù. Talmenteche le prestazioni socio-assistenziali non sono ritenute separabili da quelle sanitarie, tanto da avere quindi diritto per legge a unaal 100% delle spese da parte del Ssn.