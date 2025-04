Lanazione.it - Boboli, alberi tagliati nel Prato dei Castagni: è polemica

Firenze, 8 aprile 2025 – Tagli e polemiche. Al giardino didi Firenze sono stati buttati giù glideldei: un filare di ippocastani ottocenteschi e un cedro del Libano di oltre duecento anni d'età. Un intervento, effettuato la scorsa settimana, che ha scatenato le polemiche soprattutto sui social network, come riporta oggi il Corriere Fiorentino. «Perfetto, montiamoci una bella ruota panoramica», un sarcastico commento, fra i tanti apparsi. Dal cartello dei lavori in corso, che risultano commissionati dall'ex direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, si legge che è prevista «la realizzazione di una gelateria caffetteria nell'edificio denominatodeiin», ma secondo quanto riferito dall'attuale direttore del museo di Capodimonte di Napoli al quotidiano, il progetto non aveva niente a che vedere col taglio degli, bensì «prevedeva addirittura di costruire la zona tavoli all'esterno intorno ai treantichi vicino al fabbricato, in maniera da dar loro più spazio, ovviamente conservandoli».