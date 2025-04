Blocco dell’urbanistica in Regione i dati del Comitato Oltre 13mila famiglie a rischio | Intrappolati in un incubo non abbiamo più tempo

famiglie che rischiano di pagare le conseguenze dell'inchiesta della procura di Milano sulle modalità con le quali il Comune ha autorizzato gli interventi immobiliari in questi anni. Abbastanza numerose da costituire una città nella città: 13.431 famiglie e 36.265 persone, più degli abitanti di Sondrio, più o meno gli abitanti di Bollate. Numeri calcolati dal "Comitato famiglie Sospese Vite in Attesa" e messi sul tavolo durante l'incontro avuto ieri, a Palazzo Lombardia, dai rappresentanti del sodalizio col presidente della Regione, Attilio Fontana, e l'assessore regionale al Territorio, Gianluca Comazzi. "Ringraziamo il governatore per aver ascoltato le storie di chi da troppo tempo è intrappolato in un incubo. Sono famiglie che aspettano risposte non promesse e che non hanno il lusso di aspettare i tempi della politica.

