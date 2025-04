Leccotoday.it - Blitz sul Lario contro i furbetti del noleggio nautico

Applicava uno sconto fiscale non previsto dalla legge sulle tariffe dibarche sul, finendo così nel mirino della Guardia di Finanza. Un piccolo paradiso fiscale galleggiante che è stato smascherato dai militari del Servizio Navale di Como, impegnati in questi giorni in una stretta.