Blitz nella notte in un' azienda agricola | rubato un trattore a Casale di Mezzani

nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 aprile alcuni malviventi hanno rubato un trattore di marca Fiat 110-90 che si trovava all'interno di un'azienda agricola a Casale di Mezzani. Il proprietario lancia un appello, chiedendo ai cittadini che hanno visto qualche movimento sospetto di segnalarlo.

