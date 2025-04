Blitz dei Nas in hotel e strutture alberghiere in Campania: irregolarità in 10 esercizi pronti a ospitare docenti e studenti in gita scolastica.

Blitz del Nas negli alberghi con studenti in gita: scattano chiusure e sequestri.

Blitz del Nas in hotel che ospitano gite scolastiche: sequestri e chiusure.

Blitz dei Nas negli hotel per gite scolastiche nel salernitano: chiuso un albergo.

Blitz negli hotel che ospitano studenti in gita: cibo non tracciato, carenze igieniche e possibile legionellosi in piscina.

Blitz dei NAS: hotel irregolari a Brindisi e Taranto, scattano sequestri e chiusure.