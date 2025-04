Blasioli Pd | Dalla Asl solo parole sull' aumento della sicurezza e le aggressioni in pronto soccorso continuano

pronto soccorso di sera il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Blasioli per certificare in prima persona ciò che torna a denunciare dopo le ultime ed ennesime aggressioni avvenute in pronto soccorso denunciando da una parte l'immobilismo della Asl e dall'altra.

AGGRESSIONI IN OSPEDALE: BLASIOLI, “DA ASL PESCARA SOLO PAROLE, QUANDO SI INTERVERRA’ SERIAMENTE?” - PESCARA – “Continuano a ripetersi all’interno degli ospedali, e principalmente nei Pronto Soccorso, i casi di aggressione a danno degli operatori sanitari. Considerata la frequenza, restare inermi non ... (abruzzoweb.it)

