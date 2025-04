Blake Lively | Messaggio Criptico su Instagram in Battaglia Legale!

Blake Lively rompe il silenzio su Instagram con un post enigmatico che fa riferimento alla sua Battaglia Legale con Justin Baldoni! Un Messaggio pieno di speranza, ma cosa significa veramente? Ecco cosa sta succedendo. La Causa ShockLa causa è iniziata nel dicembre 2024, con accuse di molestie e diffamazione reciproche. Un vero dramma hollywoodiano! Controdenuncia MilionariaBaldoni ha contrattaccato con una causa da 400 milioni di dollari! Blake Lively e Ryan Reynolds accusati di diffamazione ed estorsione! La situazione si fa sempre più incandescente. Previsioni LegaliUn esperto prevede un accordo prima del processo nel 2026, ma avverte: "Sarà ancora più brutta!".Non perderti i prossimi aggiornamenti su questa vicenda! Segui Mister Movie per tutte le news sul mondo dell'intrattenimento.

Blake Lively e lo strano messaggio che allude a Taylor Swift: "Sono Khaleesi e come lei ho dei draghi" - Secondo l'accusa di Baldoni, uno screenshot di un messaggio di testo mostra la risposta di Blake Lively: "Lo apprezzo molto, ci siamo dentro insieme", per poi aggiungere: "Non ho altro motivo che ... (msn.com)

Blake Lively e Ryan Reynolds "non fanno più vita" dopo le denunce a Justin Baldoni - Anche il conduttore Joe Rogan attacca la coppia d'oro di Hollywood sostenendo che abbiano fatto un passo falso ad accusare Baldoni. (msn.com)

Blake Lively, vittoria legale contro Justin Baldoni: l’attore non potrà rilasciare messaggi privati di amici vip - Secondo i documenti ottenuti da Page Six, il team di avvocati di Blake Lively temeva che Justin Baldoni potesse rilasciare video privati, e-mail e messaggi scambiati con amici famosi. La decisione del ... (rumors.it)