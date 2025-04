Sololaroma.it - Bivio Pellegrini, ultimo derby o nuova rinascita? Ranieri pensa a lui

Una vittoria contro la Juventus avrebbe fatto tutta la differenza di questo mondo, ma è tempo ormai di accettare di buon grado l’1-1 maturato all’Olimpico e proiettarsi verso uncruciale per la Roma, e questa volta il bottino pieno deve essere obbligatorio. Se la Lazio deve fare i conti con l’assenza pesante di Nuno Tavares, i giallorossi monitorano le condizioni di Lorenzo, rimasto in panchina tutta la gara con i bianconeri per un presunto problema al polpaccio. Ma una volta è questo, un’altra l’influenza, un’altra ancora la squalifica, fino ad arrivare alle tante esclusioni per scelta tecnica.I numeri del capitano dicono appena 2 gol e 1 assist in 22 presenze in campionato, e nel 2025 ha totalizzato solo una partita giocata fino al 90? e ben 5 panchina (tutte nelle ultime 9 uscite della squadra).