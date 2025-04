Spazionapoli.it - “Bisogna prendere Osimhen”, Napoli avvisato: l’annuncio

Leggi su Spazionapoli.it

sembra essere la soluzione a tutti i problemi di un top club europeo:in diretta stupisce tutti.Dopo una stagione fatta di alti e bassi a, Victorè stato ceduto in prestito al Galatasaray. L’avventura dell’attaccante in Turchia procede a gonfie vele. In poco più di 30 partite il nigeriano ha siglato ben 28 reti e fornito 5 assist, dimostrando a tutti le sue grandissime qualità realizzative. Le sue ottime prestazioni nel campionato turco e in Europa League non sono affatto passate inosservate. Il suo nome è stato infatti fortemente associato ad un top club della Premier League: un suo eventuale approdo in Inghilterra risolverebbe molti problemi alla squadra.Rio Ferdinand non ha dubbi: “Lo United ha bisogno di”La leggenda inglese stravede per l’attaccante exe crede possa essere il profilo migliore per risollevare l’attacco del Manchester United.