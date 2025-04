Ilrestodelcarlino.it - Biondi nuovo segretario del Pri

Passaggio di consegne nel Pri cervese. Giancarlo Cappelli ha rimesso la sua carica diche ricopriva dal 2019. A prendere le redini sarà Agostino(foto), 55enne di Cannuzzo, sposato con 3 figli, dipendente di Hera nella gestione del pronto intervento. Attivo su più fronti a livello sociale e sportivo, dal 2014 ha iniziato ad occuparsi di politica. Tenendo fede ai valori repubblicani di democrazia, di parità di diritti e doveri e guardando sempre agli ultimi, ilha illustrato ieri, in un incontro pubblico, ilcorso del partito. In preparazione anche il congresso che si terrà il prossimo autunno e durante il quale sarà rinnovato il direttivo. "Il partito non verrà stravolto, manterremo la collaborazione ed il dialogo con tutti – afferma–, ma vogliamo crescere portando avanti nuovi progetti.