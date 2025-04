Biologo italiano Alessandro Coatti ucciso in Colombia | resti trovati a Santa Marta

Biologo molecolare italiano di 38 anni, Alessandro Coatti, originario di Portomaggiore (Ferrara), è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia, mentre si trovava a Santa Marta, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono stati trovati domenica da un gruppo di bambini in una valigia nei pressi dello stadio locale, mentre altri resti sono stati rintracciati nelle ultime ore in un'altra zona della città. La polizia è riuscita a risalire all'identità di Coatti grazie al bracciale di un albergo del centro cittadino che l'uomo aveva ad un polso, mentre ulteriori dettagli sulla sua morte sono attesi dall'autopsia e dagli altri accertamenti in corso sui resti. Quotidiano.net - Biologo italiano Alessandro Coatti ucciso in Colombia: resti trovati a Santa Marta Leggi su Quotidiano.net Unmolecolaredi 38 anni,, originario di Portomaggiore (Ferrara), è statoe fatto a pezzi in, mentre si trovava a, una città di mezzo milione di abitanti affacciata sul mar dei Caraibi, nel dipartimento settentrionale di Magdalena. La testa, le braccia e i piedi del ricercatore laureato alla Normale di Pisa, specializzato al Max Planck Institute, e fino a qualche mese fa dipendente della Royal Society of Biology di Londra, sono statidomenica da un gruppo di bambini in una valigia nei pressi dello stadio locale, mentre altrisono stati rintracciati nelle ultime ore in un'altra zona della città. La polizia è riuscita a risalire all'identità digrazie al bracciale di un albergo del centro cittadino che l'uomo aveva ad un polso, mentre ulteriori dettagli sulla sua morte sono attesi dall'autopsia e dagli altri accertamenti in corso sui

