Bimbo morto a Carnevale | Vigilanza insufficiente la tragedia era evitabile

Carnevale, e don Marco Baroncini, all’epoca responsabile del comitato per le manifestazioni petroniane organizzate dalla Curia, per la morte, avvenuta il 5 marzo 2019, di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo che cadde da uno dei carri allegorici e fu investito dal mezzo. Sono stati invece assolti la madre del piccolo, Siriana Natali, che si trovava sul carro assieme al figlio, e il collaudatore Marco Pasquini. Ilrestodelcarlino.it - Bimbo morto a Carnevale: "Vigilanza insufficiente, la tragedia era evitabile" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "Nessuno dei volontari della Curia era intorno al carro, mentre avrebbero dovuto essercene quattro, uno per ogni angolo. Questa concreta misura antinfortunistica avrebbe evitato l’evento con alta probabilità logico/razionale? Sì". È questo il punto chiave delle motivazioni della sentenza con cui il giudice Filippo Ricci ha condannato a un anno e 4 mesi per omicidio colposo Paolo Castaldini, all’epoca presidente del comitato organizzatore del, e don Marco Baroncini, all’epoca responsabile del comitato per le manifestazioni petroniane organizzate dalla Curia, per la morte, avvenuta il 5 marzo 2019, di Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo che cadde da uno dei carri allegorici e fu investito dal mezzo. Sono stati invece assolti la madre del piccolo, Siriana Natali, che si trovava sul carro assieme al figlio, e il collaudatore Marco Pasquini.

