Bimbi di 2 anni rischia di soffocare poliziotti intervengono per diversi minuti poi il pianto | è salva

poliziotti hanno trovato la mamma con in braccio la piccola cianotica e priva di sensi. Gli agenti hanno messo in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree riuscendo a salvare la bimba dopo oltre 5 minuti di intervento al termine del quale la minore ha rigurgitato e si è liberata in un pianto. Leggi su Fanpage.it L’episodio in strada a Novara dove ihanno trovato la mamma con in braccio la piccola cianotica e priva di sensi. Gli agenti hanno messo in atto le manovre di disostruzione delle vie aeree riuscendo are la bimba dopo oltre 5di intervento al termine del quale la minore ha rigurgitato e si è liberata in un

Bimbi di 2 anni rischia di soffocare, poliziotti intervengono per diversi minuti, poi il pianto: è salva - L’episodio in strada a Novara dove i poliziotti hanno trovato la mamma con in braccio la piccola cianotica e priva di sensi ... (fanpage.it)

Bimba di sei anni rischia di morire per appendicite: ai genitori 70mila euro di danni - È così che una bimba di sei anni ha rischiato di morire per un'appendicite non diagnosticata. I fatti risalgono al 2013. Dopo quasi undici anni si è chiusa la causa civile al Tribunale di ... (fanpage.it)

Bimba di tre anni rischia di morire a scuola: il 118 arriva in tempo record e la salva - Un intervento tempestivo che ha permesso di salvare un bimba di 3 anni questo pomeriggio a San Ferdinando di Puglia grazie ad una equipe sanitaria India del 118. I soccorritori sono stati ... (quotidianodipuglia.it)