Bimba di sei mesi trovata morta in culla dalle educatrici di un asilo nido di Torano Nuovo Teramo

Bimba di sei mesi è stata trovata morta dalle educatrici in un asilo nido di Torano Nuovo, nel Teramano. È tutto avvenuto lunedì e si tratterebbe, stando ai primi accertamenti, di un caso di ‘morte in culla’, ma solo l’autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l’accaduto. A ricostruire la vicenda sono i media locali.Il fatto è avvenuto attorno alle 16.30, quando una delle educatrici, durante il giro di controllo ai bambini, ha notato che la piccola, mentre era nella culla, non respirava. Sono subito scattate le procedure di emergenza e sul posto è intervenuto il 118. Ogni tentativo di rianimarla è stato però inutile. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero (Teramo), a disposizione dell’autorità giudiziaria. Accertamenti a cura dei Carabinieri.FOTO DI ARCHIVIOL'articolo Bimba di sei mesi trovata morta in culla dalle educatrici di un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo) proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Bimba di sei mesi trovata morta in culla dalle educatrici di un asilo nido di Torano Nuovo (Teramo) Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unadi seiè statain undi, nel Teramano. È tutto avvenuto lunedì e si tratterebbe, stando ai primi accertamenti, di un caso di ‘morte in’, ma solo l’autopsia, già disposta dal pm di turno, potrà chiarire l’accaduto. A ricostruire la vicenda sono i media locali.Il fatto è avvenuto attorno alle 16.30, quando una delle, durante il giro di controllo ai bambini, ha notato che la piccola, mentre era nella, non respirava. Sono subito scattate le procedure di emergenza e sul posto è intervenuto il 118. Ogni tentativo di rianimarla è stato però inutile. La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero (), a disposizione dell’autorità giudiziaria. Accertamenti a cura dei Carabinieri.FOTO DI ARCHIVIOL'articolodi seiindi undi) proviene da Il Fatto Quotidiano.

