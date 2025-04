Bimba di 6 mesi trovata morta nella culla dell' asilo nido tragedia in Abruzzo

Bimba di soli 6 mesi è stata ritrovata morta in un asilo nido di Torano Nuovo in provincia di Teramo. Il tragico rinvenimento nella giornata di lunedì 7 aprile. La scoperta intorno alle ore 16 quando le educatrici della struttura, durante il classico giro di controllo, si sono accorte.

