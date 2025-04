Billie Jean King è la prima donna premiata sulla Walk of Fame

Billie Jean King è la prima donna a ottenere una stella sulla Walk of Fame di Hollywood nella nuova categoria 'Sports Entertainment'. La 81enne ex tennista, attivista per i diritti degli omosessuali, è intervenuta alla cerimonia a cui erano presenti tra gli altro sua moglie Ilana Kloss, la leggenda Nba Magic Johnson e l'attrice premio Oscar Jamie Lee Curtis. "Spero che ci siano più atlete donne sulla Walk of Fame", ha commentato la tennista vincitrice di 12 titoli Slam in singolare, "sarebbe fantastico. Le ragazze inizieranno a sognare di avere questo onore". La sua è la stella numero 2.807. "Combatti sempre per ciò che è giusto", ha dichiarato Magic Johnson, "hai messo a disposizione la tua voce, i tuoi soldi e il tuo tempo per portare un cambiamento".

