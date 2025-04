Bilancio annuo di venti milioni E 350 gli ospiti

Bilancio annuo di 20 milioni di euro, 350 ospiti nella Rsa e 450 lavoratori impiegati fra dipendenti diretti e collaboratori in libera professione. Sono solo alcuni dei numeri della Fondazione Castellini, che con 131 anni di storia è fra le realtà socio-assistenziali più radicate sul territorio. Oltre al servizio di Rsa, la onlus ricomprende un hospice da 15 posti e una struttura psichiatrica riabilitativa per 41 pazienti. Fra le prestazioni erogate anche le cure domiciliari, comprese quelle palliative, e un centro diurno per l’assistenza semi-residenziale. Il numero di persone impiegate fa della Castellini la realtà lavorativa più importante di Melegnano. Con una retta media di 70 euro al giorno per ogni assistito, la Fondazione è inoltre la Rsa con le tariffe più basse del circondario, al di sotto della media registrata nella Città Metropolitana di Milano, che si attesta sugli 83 euro al giorno. Ilgiorno.it - Bilancio annuo di venti milioni. E 350 gli ospiti Leggi su Ilgiorno.it Undi 20di euro, 350nella Rsa e 450 lavoratori impiegati fra dipendenti diretti e collaboratori in libera professione. Sono solo alcuni dei numeri della Fondazione Castellini, che con 131 anni di storia è fra le realtà socio-assistenziali più radicate sul territorio. Oltre al servizio di Rsa, la onlus ricomprende un hospice da 15 posti e una struttura psichiatrica riabilitativa per 41 pazienti. Fra le prestazioni erogate anche le cure domiciliari, comprese quelle palliative, e un centro diurno per l’assistenza semi-residenziale. Il numero di persone impiegate fa della Castellini la realtà lavorativa più importante di Melegnano. Con una retta media di 70 euro al giorno per ogni assistito, la Fondazione è inoltre la Rsa con le tariffe più basse del circondario, al di sotto della media registrata nella Città Metropolitana di Milano, che si attesta sugli 83 euro al giorno.

Bilancio annuo di venti milioni. E 350 gli ospiti. Emiliano, Amati e Piemontese: “Impugniamo bilancio dello Stato per indennizzi a emotrasfusi. Viola Costituzione mettere a spese 20 milioni all’anno a carico della Regione per una competenza dello Stato”. Il contributo degli Enti Locali alla finanza pubblica 2025. I clienti dell’Inps sono venti milioni. Nel 2025 spese militari a 32 miliardi: le controproposte di Sbilanciamoci. L’Italia ha recepito la Direttiva CSRD, estesa alle piccole e medie imprese. Ne parlano su altre fonti

Venti milioni e mezzo per cambiare il Quarticciolo: la mappa degli interventi del governo - Venti milioni e mezzo per cambiare il Quarticciolo ... quelli suggeriti dal Comune di Roma nella commissione congiunta Bilancio e Ambiente della Camera a metà gennaio. E, infatti, al piano ... (romatoday.it)

Assestamento di bilancio, stimato un avanzo di 280 milioni - Il disegno di legge sull'assestamento di bilancio 2024 potrebbe essere approvato entro la fine di aprile e la stima dell'avanzo disponibile è compresa tra i 275 e i 285 milioni di euro. (ansa.it)

Fincantieri torna in utile. Chiuso il bilancio 2024. C’è un avanzo di 27 milioni - Nuovi ordini più che raddoppiati, a quota 15,4 miliardi. Lavoro assicurato fino al 2036. Fincantieri ritorna in utile dopo cinque anni, in anticipo di un anno rispetto alle previsioni del piano ... (lanazione.it)