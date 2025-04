Ilnerazzurro.it - Biglietti finale Champions League, via alla vendita: prezzi e dove comprarli

. L’attesa per ladi2025 è ufficialmente iniziata. La UEFA ha aperto ladeiper l’ultimo atto della competizione, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Per tentare di assistere dal vivo, è necessario parteciparelotteria ufficiale UEFA. Le registrazioni sono aperte fino a giovedì 11 aprile sul sito uefa.com.Ogni utente potrà richiedere fino a due, ma la procedura non garantisce l’acquisto: i tagliandi verranno infatti assegnati tramite sorteggio tra tutti i partecipanti. Iriservati ai tifosi delle due squadre finaliste verranno distribuiti separatamente, tramite i canali ufficiali dei club.Durante la fase di registrazione sarà possibile scegliere la categoria del biglietto da acquistare:Categoria 1: €950Categoria 2: €650Categoria 3: €180Fan First: €70 (non acquistabile, riservato ai tifosi finalisti)Accessibilità: €70 (per persone con disabilità e accompagnatori)Durante l’iscrizionelotteria UEFA è possibile:Selezionare la squadra preferita (tra le 8 ancora in corsa o “altre”)Inserire un codice di prenotazione per essere seduti vicino a un amico già registratoDare la disponibilità ad accettaredi categoria superiore o inferioreAggiungere i dati di pagamento: in caso di estrazione vincente, l’importo sarà addebitato automaticamenteRegistrati subito sul sito UEFA entro l’11 aprile per parteciparelotteria e provare ad assistere dal vivonotte più attesa del calcio europeo.