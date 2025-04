Biglietterie Colosseo multa di 20 milioni di euro a CoopCulture

multa dell'Antitrust ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area Imolaoggi.it - Biglietterie Colosseo, multa di 20 milioni di euro a CoopCulture Leggi su Imolaoggi.it Maxidell'Antitrust ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico delper la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area

Colosseo, multa dell'Antitrust da 20 milioni per biglietterie: ecco perché. Antitrust, multa da 20 milioni per biglietterie Colosseo. Antitrust, multa da 20 milioni per le biglietterie del Colosseo. Antitrust, multa da 20 milioni per biglietterie Colosseo. Antitrust, multa da 20 milioni per i Servizi Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo. Colosseo, biglietti introvabili comprati in blocco dai bot: maxi multa da 20 milioni dell'Antitrust. Ne parlano su altre fonti

Biglietti introvabili per il Colosseo, maxi multa dell'Antitrust: 20 milioni di sanzione alla cooperativa e agli operatori turistici - Comprare un biglietto per entrare al Colosseo è impossibile? Non è una sensazione di turisti e residenti a Roma. L'Antitrust ha ... (msn.com)

Colosseo, maxi multa da 20 milioni per i biglietti introvabili comprati in blocco da un bot - L'istruttoria era stata avviata a luglio 2023 dopo che l'Autorità aveva raccolto vari elementi informativi che evidenziavano la sostanziale impossibilità di acquistare online i biglietti ... (msn.com)

Antitrust, multa da 20 milioni per le biglietterie del Colosseo - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per quasi 20 milioni di euro la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International BV, GetYourGui ... (msn.com)