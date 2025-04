Lanazione.it - Bibbiena, il punto sui lavori in corso nelle scuole

Arezzo, 8 aprile 2025 –, ilsuiin. “Continuiamo a investire sulle, sia da casse comunali sia con una progettazione mirata che ci consente da anni di partecipare con soddisfazione a bandi nazionali e europei. Lerappresentano per questa amministrazione una priorità assoluta. Per questo credo sia importanti fare un aggiornamento suiche sono inin varie realtà del territorio”. Con queste parole il Sindaco Filippo Vagnoli fa un focus sugli interventi indel comune. Vagnoli: “Parto dall’asilo nido diStazione. Siamo arrivati alla copertura, poi procederemo con le tamponature e quindi l’impiantistica interna. L’inaugurazione di questa scuola è prevista neldel 2026. Ricordo che questo asilo metterà a disposizione delle famiglie altri 60 posti, ovvero un aiuto concreto in termini di sostegno alla genitorialità e alla conciliazione dei tempi di cura e di lavoro.