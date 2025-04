361magazine.com - Bianca Balti: il coraggio di essere sé stessa

Leggi su 361magazine.com

L’intervista concessa a Vanity FairUna telefonata improvvisa, il Festival di Sanremo, il Party degli Oscar. La vita diè un susseguirsi di eventi, emozioni e riflessioni. In una lunga conversazione con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, la top model si è raccontata senza filtri, protagonista del nuovo numero in edicola dal 9 aprile.Il segreto della felicità? Superarsi.«Ho capito che ciò che mi rende davvero felice è superare me», confida. «Non importa più se riesco o meno in qualcosa. Se non va, pazienza: impari a lasciar perdere e a proseguire. Quello che non funziona smette dicentrale. Conta solo continuare ad andare avanti».Il tema della malattia e la scelta difficileparla con lucidità e profondità di un percorso intimo e doloroso: la scoperta di una mutazione genetica e la decisione complessa di operarsi per prevenire un tumore.