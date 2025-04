Lapresse.it - Berrettini-Zverev oggi a Montecarlo: orario, dove vederla in tv

Leggi su Lapresse.it

Matteosfida Aleksander, martedì 8 aprile, nel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di2025. La partita del tabellone maschile è la terza sul Court Ranier IIIil programma è iniziato alle ore 11. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky e in streaming su NOW.Il match sarà seguito con attenzione anche da Jannik Sinner, che sta scontando la squalifica per doping: in caso di vittoria di, infatti, Sinner non potrà più essere scavalcato al numero 1 del mondo dal tedesco prima del suo rientro, in programma agli Internazionali Bnl d’Italia che si disputeranno a inizio maggio al Foro Italico di Roma.La copertura del torneo in tvLa squadra tennis di Sky Sport è per il Masters 1000 diè formata da Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Flavia Pennetta e Stefano Pescosolido, che si alterneranno al commento degli incontri dal Country Club del Principato insieme a Laura Golarsa e Fabio Colangelo.