Berrettini-Zverev al Montecarlo Masters | orario precedenti e dove vederla

Montecarlo è il giorno del big match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, oggi martedì 8 aprile l'azzurro affronta il numero 2 del ranking per confermare i progressi e la crescita di condizione vista a Miami, dopo il bell'esordio sulla terra rossa contro l'argentino . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Aè il giorno del big match tra Matteoe Alexander. Nel secondo turno del1000 del Principato, oggi martedì 8 aprile l'azzurro affronta il numero 2 del ranking per confermare i progressi e la crescita di condizione vista a Miami, dopo il bell'esordio sulla terra rossa contro l'argentino .

