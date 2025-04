Berrettini-Zverev al Montecarlo Masters | orario precedenti e dove vederla

Montecarlo è il giorno del big match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, oggi martedì 8 aprile l'azzurro affronta il numero 2 del ranking per confermare i progressi e la crescita di condizione vista a Miami, dopo il bell'esordio sulla terra rossa contro l'argentino Mariano Navone (sconfitto in due set, 6-4 6-4).Berrettini-Zverev, orarioIl match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, valido per il secondo turno del Montecarlo Masters, è in programma oggi, martedì 8 aprile. Sarà il terzo incontro sul Centrale, a partire dalle 11.Berrettini-Zverev, precedentiLa sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev non è inedita: fin qui, sono sei i precedenti tra i due e quello di Montecarlo sarà il settimo confronto. Il tedesco conduce 4-2 nei precedenti (parziale di 2-1 se si considerano solo i match sulla terra rossa).

