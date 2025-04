Berrettini-Zverev al Montecarlo Masters | orario precedenti e dove vederla

Montecarlo è il giorno del big match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Nel secondo turno del Masters 1000 del Principato, oggi martedì 8 aprile l'azzurro affronta il numero 2 del ranking per confermare i progressi e la crescita di condizione vista a Miami, dopo il bell'esordio sulla terra rossa contro l'argentino.

