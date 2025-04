Ilfattoquotidiano.it - Berrettini spiega la vittoria con Zverev: “Mentalmente ho dovuto fare un grande lavoro, sono molto fiero”

“Una partita pazzesca, soprattuttohounper cambiarla”. La chiave dellacontro Alexanderè soprattutto nella testa di Matteo. L’azzurro, oggi numero 34 ATP, si è qualificato agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo battendo il tedesco numero 2 del ranking e primo favorito del seeding, in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 29 minuti di gioco. Per la prima volta il 28enne romano ha battuto uno dei primi due giocatori del mondo: “Ho cominciato a credere di più in me stesso, i primi game del secondo setstati fondamentali edi come ho gestito il finale concoraggio”, ha commentatondo le ragioni della sua.Nel terzo “1000” stagionale che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club del Principato, oggi tutta l’attenzione era per la sfida tra