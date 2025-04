Berrettini rimonta Zverev a Monte Carlo è un grande favore a Sinner | Jannik sarà ancora 1 a Roma

Berrettini fa fuori il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone di Monte Carlo, Alexander Zverev. In virtù di questo risultato Sinner tornerà in campo a Roma da primo giocatore del ranking ATP. Leggi su Fanpage.it Matteofa fuori il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone di, Alexander. In virtù di questo risultatotornerà in campo ada primo giocatore del ranking ATP.

ATP Montecarlo, Berrettini batte Zverev: trionfo per Matteo in rimonta. Berrettini, il "colpaccio" è servito: sconfitto Zverev, il tedesco non supererà Sinner. Berrettini agli ottavi: Zverev ko in tre set. Berrettini-Zverev a Montecarlo 2025: il risultato in diretta live. Berrettini batte Zverev a Monte Carlo: vola al terzo turno del Masters. Niente sorpasso su Sinner. Atp Monte Carlo: debutto vincente per Berrettini, affronterà Zverev. Ok anche Musetti, ko Fognini. Ne parlano su altre fonti

Berrettini rimonta Zverev a Monte Carlo, è un grande favore a Sinner: Jannik sarà ancora 1° a Roma - Matteo Berrettini fa fuori il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone di Monte Carlo, Alexander Zverev ... (fanpage.it)

Atp Monte-Carlo - Un super Matteo Berrettini batte Zverev in rimonta. Ok Cobolli - In dubbio fino alla vigilia del match contro Lorenzo Sonego per il fastidio fisico accusato a Bucarest, Pedro Martinez è sceso in campo e ha eliminato il piemontese al Masters 1000 di Monte-Carlo aggi ... (tennisworlditalia.com)

Diretta Live Berrettini-Zverev 2°Turno Montecarlo: Matteo mette la freccia nel set decisivo - La sfida che andrà in scena tra pochi minuti sul manto rosso di Montecarlo sarà la settima volta che i due tennisti si affrontano. Il tedesco è avanti 4-2 nei precedenti; mentre Berretti si è imposto ... (sport.virgilio.it)